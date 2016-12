Thüringen Kaum Ablehnungen bei Mutter-Kind-Kuren

Das Müttergenesungswerk Die "Elly Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk (MGW)" wurde 1950 von Elly Heuss-Knapp gegründet. Die Frau des ersten Bundespräsidenten schaffte damit in den 50er-Jahren eine Gesundheitsmöglichkeit speziell für Mütter, die damals fast immer allein für die Erziehung der Kinder zuständig waren. Bis heute steht das MGW unter der Schirmherrschaft der jeweils amtierenden First Lady. Derzeit ist das Daniela Schadt, die Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck. Kuren für Mutter und Kind gibt es in 76 anerkannten Einrichtungen. Seit 2013 werden auch Kuren für Väter sowie pflegende Angehörige angeboten. Die Arbeit des Müttergenesungswerks beruht auf Spenden.