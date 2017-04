Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) warnt vor Nachwuchsmangel bei der Kriminalpolizei in Thüringen. In den kommenden Jahren werde fast die Hälfte der Kriminalbeamten in Ruhestand gehen, sagte die BDK-Landesvorsitzende Helga Jürgens. "Das wird dramatisch."

Bei der Landesregierung will der BDK deshalb die Möglichkeit des direkten Einstiegs für junge Polizeibeamte in die Dienststellen der Kriminalpolizei erreichen. Dies geht nach Informationen von MDR THÜRINGEN aus einem Leitantrag hervor, der am Donnerstag auf dem Landesdelegiertentag in Oberhof diskutiert werden soll. Bisher durchlaufen die Beamten zuerst eine Dienstzeit in der Schutz- oder Bereitschaftspolizei. Der BDK fordert daher, dass bereits in der Ausbildung darauf geachtet werden soll, welcher Polizeianwärter für die Schutz- oder Kriminalpolizei in Frage kommen könnte. "Die Leute kommen frisch von der Schule und sollen ihr Spezialwissen auch anwenden können", sagte Jürgens.

Um Nachwuchsmangel bei der Kriminalpolizei vorzubeugen, sollen junge Polizisten direkt dort einsteigen dürfen - ohne Umweg über die Schutz- oder Bereitschaftspolizei. Bildrechte: MDR/Jörg Thiem Es stehe auch zu wenig Personal für die übertragenen Aufgaben zur Verfügung, kritisierte die Landesvorsitzende. Sie verwies auf mehr Arbeit bei der Bekämpfung von Internetkriminalität. Der BDK fordert außerdem, dass die Aufgaben des Thüringer Landeskriminalamtes genauer definiert und die Ermittlungsbereiche gestärkt werden. Dazu gehört laut Leitantrag auch mehr Personal im Bereich Organisierte Kriminalität. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN ist dort von den rund 20 Planstellen derzeit nur knapp die Hälfte besetzt. Viele Beamte wurden in den Bereich Terrorismusbekämpfung versetzt.



Themen des Landesdelegiertentages sind auch die Übernahme der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst auf Beamte und eine angemessene Zahl von Beförderungen in der Kriminalpolizei. Erst vor zwei Wochen hatten sich über ein Dutzend Beamte des Landeskriminalamtes in einem offenen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) darüber beklagt, dass aus ihrer Sicht jahrelang zu wenige Beamte befördert worden seien.