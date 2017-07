Naturistentage Nacktwanderer an den Drei Gleichen

In Thüringen haben am Freitag die diesjährigen Naturistentage begonnen. Rund um die Drei Gleichen waren 20 Nacktfans aus ganz Deutschland auf einer 16 Kilometer langen Route unterwegs. Startpunkt war der Parkplatz an der Wachsenburg. Um andere Wanderer nicht zu belästigen oder zu verwirren, wanderten sie auf teils abgelegenen Wegen.

20 nackte Männer waren dabei. Bildrechte: MDR/Romy Heinrich