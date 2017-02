In Thüringen soll die Jagd auf wildernde Hunde weitgehend verboten werden. Das sieht nach Informationen von MDR THÜRINGEN das neue Jagdgesetz vor, das Landwirtschaftsministerin Birgit Keller am Donnerstag vorstellen will. Die Linke-Politikerin hatte bereits im Vorfeld angekündigt, den Tierschutz auszuweiten. Außerdem sollen wissenschaftliche Erkenntnisse in das Gesetz einfließen. Bevor der Entwurf erarbeitet wurde, hatte es zahlreiche Anhörungen von Jägern, aber auch von Grundbesitzern, Förstern sowie Tier- und Naturschutzorganisationen gegeben.