Im Naturschutzgebiet Teichtal bei Hainrode im Kreis Nordhausen hat die Amphibienwanderung begonnen. Es seien bereits über 1.000 Kröten und Molche am Schutzzaun abgefangen und über die Straße gebracht worden, sagte Naturschützer Volkmar Sauerbier MDR THÜRINGEN. In den kommenden Wochen erwartet er rund 38.000 Amphibien an dem rund 700 Meter langen Zaun an der Straße zum Teichtal. Laut BUND werden nirgendwo in Deutschland so viele Amphibien gerettet wie im Teichtal in der Hainleite. Darunter sind Feuersalamander, Geburtshelferkröten, Kammmolche, Bergmolche und Grasfrösche.