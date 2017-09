Problem im Stellwerk Greußen Zugverkehr zwischen Nordhausen und Erfurt gestört

Reisende auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt und Nordhausen mussten sich am Montagmorgen in Geduld üben: Zwischen Straußfurt im Landkreis Sömmerda und Wasserthaleben im Kyffhäuserkreis fiel der Zugverkehr aus. Grund sei eine technische Störung im elektronischen Stellwerk in Greußen gewesen, teilte die Deutsche Bahn mit. Fahrgäste aus Nordthüringen berichteten dem MDR THÜRINGEN, sie seien erst mit zwei Stunden Verspätung in Erfurt angekommen. Am Vormittag rollte der Verkehr wieder an.

Auf der Bahnstrecke zwischen Erfurt und Nordhausen gab es am Montagmorgen Probleme (Archivfoto). Bildrechte: MDR THÜRINGEN / Sabine Cygan