Artern Brandsatz auf Flüchtlingsunterkunft geworfen

In Arten im Kyffhäuserkreis ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein Brandsatz auf eine Flüchlingsunterkunft geworfen worden. Eine Polizeisprecherin sagte MDR THÜRINGEN, es sei aber kein Feuer ausgebrochen und es habe auch keine Verletzten gegeben.



Den Angaben zufolge wohnen in dem Gebäude zwei Flüchtlingsfamilien. In einem Haus unmittelbar daneben seien unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Tatortspezialisten würden den Brandsatz und mögliche Spuren untersuchen. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar.