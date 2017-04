Nach einer Reihe mutmaßlicher Misshandlungen von Soldaten, darunter auch in Sondershausen, hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Chef-Ausbilder des Heeres abgesetzt. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des "Spiegel". Von seinen Aufgaben entbunden wird demnach der Chef des Ausbildungskommandos des Heeres, Generalmajor Walter Spindler. Anlass sei vor allem die schleppende Aufklärung mutmaßlicher Misshandlungen.

Unter anderem gehe es um bisher unbekannte Vorwürfe gegen Ausbilder in der Kaserne Sondershausen, denen das Ausbildungskommando aus Sicht des Ministeriums nicht energisch genug nachgegangen sei. Soldaten hatten sich dem Bericht zufolge bereits im Mai 2016 über zwei Hauptfeldwebel beschwert, die Soldaten regelmäßig verbal erniedrigt und zu Strafmaßnahmen wie langen Dauerläufen gezwungen haben sollen.

Carl-Günther-Kaserne in Sondershausen Bildrechte: MDR/Ulrich Röscher

Den Vorwurf mangelnder Aufklärung gab es bereits nach den Vorfällen im baden-württembergischen Pfullendorf. In der Ausbildungskaserne soll es sexuell-sadistische Praktiken sowie Gewaltrituale gegeben haben. Auch dort wurden die Beschwerden einer Soldatin vom Ausbildungskommando über Monate verschleppt.



Das Ausbildungskommando in Leipzig soll nun nach der Absetzung Spindlers nach Informationen des "Spiegel" durch Brigadegeneral Norbert Wagner geführt werden. Er ist derzeit als Chef des Ausbildungszentrums in Munster (Niedersachsen).