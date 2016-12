In Witzenhausen an der Werra endet in diesen Tagen eine Nordhäuser Tradition: Die Kautabak-Fabrik "Grimm & Triepel" ist Deutschlands letzte Kautabakfabrik. Doch nun muss sie schließen. Der Betrieb existierte insgesamt 167 Jahre.

Vom kleinen Betrieb zum Marktführer

Gegründet wurde das Unternehmen 1849 in Nordhausen von Theodor Grimm. Im Jahr 1858 wurde Adolf Triepel Teilhaber und Mitnamensgeber des Kautabakherstellers.

Einst eine Institution: "Grimm & Triepel" Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa 1882 hat Otto Kruse die Firma von den beiden Männern übernommen und aus dem 350-Mann-Betrieb Deutschlands größte Kautabakfabrik mit rund 1.500 Mitarbeitern gemacht. Hauptsitz war immer Nordhausen. Den Namen "Grimm & Triepel" behielt Kruse. Denn der war damals ein Markenname, wie beispielsweise "Tempo" heute. Es gab Filialen im Eichsfeld aber auch eine Zigarrenfabrik in Mannheim, die zu "Grimm & Triepel" gehörte.



Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Firma sogar Europas größter Kautabakfabrikant. Und das, obwohl es allein in Nordhausen mehr als 30 Kautabakhersteller gab, reichsweit sogar rund 120 Unternehmen. Bei "Grimm & Triepel" wurden jährlich 65 Millionen Packungen bzw. Stücke hergestellt: in Rollen, Stangen, Streifen, Würfeln oder Platten.

Das Firmengeheimnis: Spezialrezepte

Einige der Kautabak-Zutaten Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa Die Blütezeit des Kautabaks war zwischen den beiden Weltkriegen: Bauern, Bergleute, Seeleute oder Kraftfahrer hatten schlicht keine Hand frei zum rauchen. Auf See und unter Tage war Feuer zudem eine große Gefahr. Deswegen wurde "gepriemt". Nur am Wochenenede wurde der getrocknete und ausgelaugte Priem auch mal in die Pfeife gestopft.



Auch wenn es der Name vermuten lässt, wird Kautabak nicht gekaut, sondern zwischen Zähnen und Wangen hin und her geschoben und nur kurz angekaut, wenn der Geschmack nachlässt. Die Herstellung des Priem ist ziemlich aufwendig: Neben den nikotinhaltigen Rohtabaken, entsteht der spezielle Geschmack durch Süßholz, Honig, Rum Pflaume oder spezielle Weine, sowie Lakritz und andere Stoffe. Der Tabak wurde dazu in den Spezialsoßen über Wochen eingelegt.

Kautabak-Herstellung: In Deutschland werden die Tabakblätter gesponnen. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa Bernd-Otto Kruse ist der letzte Firmenchef. Er erzählt, dass sein Großvater, wenn er den Betrieb eines Konkurrenten übernahm, immer darauf geachtet habe, dass vor allem das Rezeptbuch dabei ist. Heute sei das Rezept nicht mehr so ein Geheimnis, sagt Kruse. Dennoch gehören insgesamt 70 Zutaten zur Herstellung.



Der deutsche Kautabak wird - anders als beispielsweise die schwedische Variante, bei der der Snus genannte Kautabak gemahlen und in Säckchen gestopft wird - in Deutschland gesponnen. Das heißt, die Blätter werden zu einem "endlosen" Seil gedreht - ähnlich wie bei der Zigarrenherstellung.

Von Thüringen nach Hessen

In jüngerer Vergangenheit existierte "Grimm & Triepel" nur noch als eine kleine Firma in Witzenhausen, die ihren Kautabak auch unter dem Namen "Kruse" angeboten hat. Außerdem wurde eine spezielle Sorte für saarländische Bergleute hergestellt: die Schnecke.

Erinnerung im Fotoalbum: Als Bernd Otto Kruse die Kautabak-Maschine 1999 nach Nordhausen brachte. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa Nach der Enteignung zu DDR-Zeiten siedelte das Unternehmen zunächst nach Unterrieden/Werra in Hessen um und machte dort weiter. Firmenchef Bernd-Otto Kruse erinnert sich, dass sein Vater immer Chef des Nordhäuser Heimatvereins im hessischen Witzenhausen war. Fast jedes Wochenende wurden Päckchen für Freunde und Verwandte in Nordhausen gepackt.



Nach der Wende bliebt es bei der Enteignung. Die Familie hat aber das Familiengrab zurück erhalten. Zum 150. Jubiläum von "Grimm & Triepel" im Jahr 1999 hat Bernd-Otto Kruse die Kautabak-Maschine nach Nordhausen gebracht. Mit der stellte er auf dem Rolandsfest Kautabak her. Und er hat weiterhin engen Kontakt zu verschiedenen Kautabakhändlern in Nordhausen. Einige seiner Maschinen werden deshalb künftig im Tabakspeicher in Nordhausen ausgestellt.

Produktionsstätte trifft Museum

Die Firma hat sich in Unterrieden bei Witzenhausen in den Jahren gewandelt. Kruse begann zusätzlich eine Verpackungsmaterial zu produzieren, was inzwischen auch sein eigentliches Geschäft geworden ist. Aufgrund des ständig schrumpfenden Absatzes von Kautabak hatte "Grimm & Triepel" nur noch weige Mitarbeiter. Sie arbeiteten in einem alten Fachwerkhaus in Witzenhausen, das Museum und Produktionsstätte gleichzeitig war. Eine Mitarbeiterin war von ihrem 16. bis zum 76. Lebensjahr bei Kruse beschäftigt.