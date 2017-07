Der Dauerregen hat in Nordthüringen zu ersten Überflutungen geführt. Betroffen ist seit 3 Uhr die Kyffhäuserregion. In Ringleben bei Artern liefen Keller voll; in Schönewerda ist das Feuerwehrgerätehaus betroffen. In Bad Frankenhausen gibt es Schäden an einem Kindergarten. Auch in Oldisleben ist die Feuerwehr im Einsatz. Zahlreiche Einsätze werden auch aus dem Nordwesten des Eichsfeldes gemeldet. In Brehme, Holungen sowie in Kirchohmfeld und Kaltohmfeld gibt es ebenfalls vollgelaufene Keller.