Der Nordhäuser Oberbürgermeister-Kandidat Dirk Erfurt ist aus der CDU ausgetreten. Trotz seiner Mitgliedschaft in der Union will der 52-Jährige bei der OB-Wahl im September für die Grünen antreten. Erfurt sagte MDR THÜRINGEN, der CDU-Kreisvorstand habe ihm deshalb zum Austritt geraten. Es könnten sich keine zwei Bewerber einer Partei als Kandidaten für den Posten als Oberbürgermeister aufstellen lassen.

Dirk Erfurt ist ehrenamtlicher Bürgermeister von Neustadt im Südharz. Er setzt sich unter anderem gegen den umstrittenen Gipsabbau in der Region ein. Deshalb seien die Grünen auf ihn zugekommen, sagte er. Der Grüne Landesverband hatte das Unions-Mitglied am 6. Juli zum entsprechend Spitzenkandidaten gekürt. Vor einer Woche hatte bereits die CDU-Landesgeschäftsführerin Evelin Groß erklärt, er verstoße damit gegen die Satzung der Thüringer Union. Dort sei klar geregelt, dass jemand aus der Partei ausgeschlossen könne, der sich ohne Zustimmung des Kreisverbands für ein politisches Mandat bei einer anderen Partei bewirbt. Erfurt kam seinem Kreisverband nun zuvor. Er habe seinen Austritt erklärt, um Schaden von seiner Person abzuwenden, sagte er.

Der SPD-Landrat Matthias Jendricke warf der Nordhäuser CDU antidemokratisches Verhalten vor. Jendricke zufolge legte sich eine Findungskommission auf die CDU-Kandidatin Inge Klaan fest. Die Parteimitglieder hätten deshalb nicht auswählen und den Vorschlag nur absegnen können. Jendricke bezweifelt, dass der städtische Wahlausschuss deshalb die CDU-Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl zulassen wird. Auch Erfurt bestätigte, dass er sich in der CDU keiner gemeinsamen Wahlentscheidung stellen konnte. Ihm sei von der Findungskommission eine Absage erteilt worden. In Nordhausen wird am 10. September ein neuer Oberbürgermeister gewählt.