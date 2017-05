Polizisten sind in Nordhausen auf eine Anlage mit 650 Marihuana-Pflanzen gestoßen. Bildrechte: Landespolizeiinspektion Nordhausen/Thomas Soszynski

Seit Monaten ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 30-Jährigen aus Nordhausen. Am Donnerstagnachmittag wurde der mutmaßliche Drogendealer mit je einem Kilogramm Marihuana und Amphetamin geschnappt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mühlhausen ist am Freitag Haftbefehl gegen ihn erlassen worden.



Die Ermittlungen führten zudem zu einem 53-jährigen Mann, der den 30-Jährigen regelmäßig mit Marihuana beliefert haben soll. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Beamten in drei Räumen auf Indoor-Plantagen mit Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien.



Die Plantagen waren professionell angelegt und mit den entsprechenden Beleuchtungs-, Belüftungs- und Heizungsanlagen sowie einen Bewässerungssystem ausgestattet. Der Plantagenbetreiber war während der Durchsuchung seines Hauses nicht anwesend. Die Ermittlungen dauern an.