Der Brand brach am frühen Dienstagmorgen aus. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Das Feuer war am Dienstag gegen 1:30 Uhr in einer Lagerhalle ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt laut Geschäftsführer in Millionenhöhe. Rund 100 Feuerwehrleute waren bis zum Morgen im Einsatz. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass eine Papierrolle in Brand geraten war.



In der darauffolgenden Nacht hatte es in einer benachbarten Halle einen weiteren Brand gegeben. Laut Polizei handelt es sich dabei jedoch nicht um Brandstiftung. Ein technischer Defekt in einem Stromkabel sei dort Auslöser gewesen. Anders als in der Nacht davor gab es keine Schäden, da die Mitarbeiter das Feuer sofort löschen konnten. Das Unternehmen beschäftigt 300 Mitarbeiter am Standort Heiligenstadt.