Nach Gauland-Kritik Integrationsbeauftragte Özoguz besucht Eichsfeld

Nach der Kritik des AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland an der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz, hat die SPD-Politikerin nun das Eichsfeld besucht. Özoguz schaute sich bei ihrem Besuch in Heiligenstadt eine katholische Einrichtung an, in der unter anderem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut werden. Es gab einzelne Protestierer.

Im August hatte Gauland sie wegen ihrer Äußerungen zur deutschen Kultur kritisiert. Özuguz hatte gesagt, außer der Sprache sei in Deutschland keine spezielle Kultur identifizierbar. Gauland sagte daraufhin, die Deutsch-Türkin solle ins Eichsfeld eingeladen und ihr gezeigt werden, was spezifisch deutsche Kultur sei. Danach käme sie - so wörtlich - "nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können".