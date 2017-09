Heiligenstadt Theodor-Storm-Jahr endet mit Ausstellung

Heiligenstadt ist mit dem Theodor-Storm-Jahr zufrieden. Nach Angaben der Stadt kamen rund 25.000 Touristen in den vergangenen neun Monaten in die Kreisstadt des Landkreises Eichsfeld. Im Literaturmuseum "Theodor Storm" wurden bisher mehr als 6.000 Besucher gezählt, 20 Prozent mehr als jeweils in den Vorjahren. Museumsleiterin Regina Fasold sagte, das Geburtstagsjahr habe viele Touristen in die Stadt gelockt und auch die Einheimischen begeistert. Die Werke Storms seien unvergessen.