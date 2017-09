Anwohner hörten Schüsse SEK-Einsatz in Leinefelde

In Leinefelde im Eichsfeldkreis hat es in der Nacht zu Freitag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Das SEK hat nach Polizeiangaben eine Wohnung in der Südstadt gestürmt. Anwohner hatten offenbar berichtet, dass hier Schüsse gefallen seien. Das Einsatzkommando der Landespolizei sperrte daraufhin das Wohnviertel ab und stürmten eine Wohnung.