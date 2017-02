Ein Jahr nach dem Erdfall auf dem Betriebsgelände der kreiseigenen Servicegesellschaft in Nordhausen summieren sich die Kosten auf 920.000 Euro. Leiter Gunnar Reuter sagte MDR THÜRINGEN, die Summe setze sich zusammen aus den Grundstückskosten, den Kosten für die Sanierung von Gebäuden und Zufahrt sowie den Kosten für das Umsetzen eines Salzsilos an einen anderen Standort. Die Servicegesellschaft war nach dem Erdfall am 19. Februar 2016 an einen alten Standort zurückgezogen. Die Firma bewirtschaftet unter anderem die Straßen und Schwimmbäder des Landkreises.