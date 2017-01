Das Amtsgericht Mühlhausen hat das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen eine 38-jährige Frau am Dienstag eingestellt. Nach Auffassung des Strafrichters war die Beweislage nicht eindeutig. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hatte der Frau unsachgemäßen Umgang mit Chemikalien zur Last gelegt.

Grund des Verfahrens war ein tödlicher Arbeitsunfall in Weinbergen im Unstrut-Hainich-Kreis im Juli 2015. Die Frau muss jetzt 1.000 Euro Auflage zahlen. Gegen den zunächst ergangenen Strafbefehl über 5.000 Euro hatte die Buchhalterin Einspruch eingelegt.

In der Chemie-Handelsfirma in Weinbergen hatte es im Sommer 2015 eine Verpuffung mit Ether gegeben. Dabei hatte eine 63 Jahre alte Frau schwerste Brandverletzungen erlitten. Obwohl sie in eine Spezialklinik geflogen worden war, erlag sie neun Tage später ihren Verletzungen.