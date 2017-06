Nordhausen Chinesischer Autozulieferer steigt bei Feuer Powertrain ein

Die chinesische Haowu-Gruppe steigt beim Nordhäuser Automobilzulieferer Feuer Powertrain ein. Wie das Nordthüringer Unternehmen am Freitag mitteilte, wird der neue Partner 50 Prozent der Gesellschafteranteile übernehmen. Im Gegenzug wollen beide Partner ein Joint-Venture in China gründen. Durch die Transaktion werde ein global führender Hersteller von Kurbelwellen entstehen, heißt es in der Mitteilung von Feuer Powertrain.

Kurbelwellen-Produktion bei Feuer Powertrain in Nordhausen Bildrechte: dpa In dem Joint Venture wollen beide Unternehmen ihr Geschäft für Kurbelwellen in Asien bündeln. Damit solle die Grundlage für weiteres Wachstum im asiatischen Raum gelegt werden, hieß es. Das Nordhäuser Unternehmen werde in das Gemeinschaftsprojekt sein starkes technologisches Know-How und seinen "exzellenten Zugang" zum europäischen und amerikanischen Markt einbringen. Die Haowu-Gruppe bringe ihre Erfahrung im Aufbau und effizienter Werke in China ein und ermögliche einen Zugang zum chinesischen Markt und den übrigen asiatischen Märkten. Für die Haowu-Gruppe werde deren Unternehmen Sichuan Haowu Electromechanical Co., ein Hersteller von Kurbelwellen, in das Joint-Venture einsteigen.

Feuer Powertrain wurde 2002 in Nordhausen gegründet und hat derzeit 850 Mitarbeiter - davon 700 in Deutschland. Das Unternehmen hat Standorte in Deutschland und den USA sowie ein Montagewerk in China. Für das Jahr 2017 wird nach Angaben eines Unternehmenssprechers ein Umsatz von 165 Millionen Euro angepeilt.



Die Haowu-Gruppe umfasst eine Reihe von Unternehmen unter anderem im Bereich der Produktion von Fahrzeug-Komponenten sowie Autohandel, -recycling und Logistik. Sie beschäftigt nach eigenen Angaben rund 4.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro jährlich. Die Gruppe gehört zum staatlichen chinesischen Konzern Tewoo Group.