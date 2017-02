Wegen der personellen Probleme der Freiwilligen Feuerwehren fordert der Bürgermeister von Schlotheim, Hans-Joachim Roth, drei Berufsfeuerwehren für den Unstrut-Hainich-Kreis. Der CDU-Politiker sagte MDR THÜRINGEN, nur so könne in Zukunft verhindert werden, dass Freiwillige Wehren nicht einsatzfähig sind.

Nach dem Gesetz in Thüringen müssen nach einem Alarm mindestens sechs Feuerwehrleute binnen zehn Minuten am Einsatzort sein. Besonders in der Woche können viele Freiwillige Feuerwehren diese Mannschaftsstärke kaum noch gewährleisten: Viele ihrer Mitglieder arbeiten auswärts und können deswegen nicht ausrücken.

Der Bürgermeister von Schlotheim, Hans-Joachim Roth. Bildrechte: MDR FERNSEHEN

Bürgermeister Roth schlägt deswegen vor, dass für den Unstrut-Hainich-Kreis Berufsfeuerwehren in den größten Kommunen Mühlhausen, Bad Langensalza und Schlotheim eingerichtet werden. Unterstützt wird wird Roth von den Stadtbrandmeistern der drei Städte. So sagt Schlotheims Thomas Büttner, die Freiwillige feuerwehr sei mit 250 Einsätzen im Jahr am Limit. Mit einigen hauptamtlichen Feuerwehrleuten in den drei Städten wäre zumindest eine Grundeinsatzbereitschaft sicherzustellen.