Nach dem Tod einer 59-jährigen Mutter in Nordhausen hat der 37-jährige Sohn am Samstag vor dem Haftrichter ein umfassendes Geständnis zu seiner Tat abgelegt. Das teilte die Landespolizeidirektion mit.

Demnach habe der zuständige Richter daraufhin einen Haftbefehl erlassen. Der 37-Jährige werde in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht. Details zum Tatablauf oder dem Motiv gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht preis.



Die 59-jährige Mutter des Tatverdächtigen ist am Freitag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Sie sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, teilte die Polizei mit. Der Sohn wurde noch am Tatort festgenommen. Kurz zuvor habe die Frau noch ihren Mann per Telefon verständigt, dass sie von ihrem Sohn bedroht werde. Der Mann hatte sofort die Polizei informiert. Polizei und Rettungskräfte fanden die Frau aber nur noch leblos vor.