Die häufigen Sperrungen des Heidkopftunnels in Nordthüringen nerven zunehmend Anwohner und Berufspendler. Allein im letzten Jahr war der Tunnel 46 Mal gesperrt - oftmals wegen technischer Probleme mit der Stromversorgung. Am frühen Mittwochmorgen musste der Heidkopftunnel wegen Problemen mit der Notstromversorgung erneut komplett gesperrt werden. Am Donnerstagnachmittag wurde er - einige Stunden früher als ursprünglich geplant - wieder freigegeben. Tonnenschwere Akkus mussten mit der Betriebsanlage verbunden werden. Auf den Umleitungsstrecken über die B27 bis zur B80 hinter Arenshausen gab es erneut kilometerlange Staus. Die Anwohner klagten über hohes Verkehrsaufkommen, Lärm und Abgasbelästigung, so zum Beispiel in Hohengandern an der B80.