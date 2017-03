Von der Zeit umzingelt Der Uhren-Sammler aus Heyerode

Was Schröder allerdings nicht mag, sind Quarzuhren. Von denen besitzt er nur eine, um die genaue Zeit zum Uhrenstellen zu kennen. Außergewöhnlich ist dafür Schröders Uhr in einer englischen Tabakdose, die von deutschen Kriegsgefangenen gebastelt wurde:

Hinzu kommen eine Armbanduhr von Glashütte, eine Taschenuhr von Ruhla, aber auch von Kienzle, Junghans, Madison oder Gustav Becker. Was das alles wert ist, interessiert ihn nicht so sehr - auch wenn Liebhaber sicher für manche seiner Uhren tief in die Tasche greifen würden. Seine Sammelleidenschaft verschaffte ihm auch viele neue Freunde, mit denen er Uhren tauscht. Einmal kam eine Gruppe aus Hamburg in das Haus Schröder, um seine Sammlung zu bestaunen.