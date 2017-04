Die kleine Wandergruppe folgt den Reifenspuren im Wald auf der Hainleite. Ordentlich gestapelt liegen Fichtenstämme auf der Lichtung. Die Stümpfe riechen noch frisch, das Sägemehl daneben leuchtet hell auf dem grün-braunen Waldboden. Die Delegation von rot-rot-grünen Landtagsabgeordneten, Forstleuten und Thüringer Ministerialverwaltung schauen sich kurz vor Ostern an, wie die Bundesstiftung Umwelt mit ihren Naturschutzflächen umgeht - in diesem Fall auf der westlichen Hainleite.

Otto Denstorf ist Betriebsmanager der Naturerbe GmbH, einer Tochter der Bundesstiftung Umwelt. Er betont, es handele sich nicht mehr um eine forstwirtschaftliche Nutzung. "All diese Holzeinschläge dienen ausschließlich dem Naturschutz. Das Ziel ist, das Nadelholz aus den Beständen herauszunehmen", erklärt Denstorf. Damit werde die beabsichtigte Umgestaltung zum reinen Laubwald beschleunigt. Denn die Fichte kommt im Freistaat unter natürlichen Bedingungen nur in den Höhenlagen des Thüringer Waldes vor. Bis 2050 müsse man hier noch einschlagen, sagt Denstorf. Und ja, das Holz werde auch verkauft. Schließlich müssten die Forstarbeiten irgendwie bezahlt werden.

"ThüringenForst" sieht durch diese Forderung seine wirtschaftliche Grundlage gefährdert. Sprecher Horst Sprossmann rechnet vor: Die zusätzliche Aufgabe von 4.000 Hektar Waldfläche würde für "ThüringenForst" einen Wertverlust in Höhe von fast 30 Millionen Euro bedeuten. Dazu kämen jährliche Ertragsminderungen in Höhe von fast einer Million Euro.

Naturschutz und Holzeinschlag sind keine Gegensätze, meint die Bundesstiftung Umwelt. Bildrechte: IMAGO

Auch die Opposition im Landtag protestiert. Der Nordhäuser CDU-Umweltpolitiker und Landtagsabgeordnete Egon Primas fordert ein "gleiches Recht für alle." Wenn die Bundesstiftung bis Mitte des Jahrhunderts den Wald noch nutzen dürfe, müsse es auch dem Landesforst erlaubt sein. Was spräche denn dagegen, wenn "ThüringenForst" im Possen noch einige Jahre ernte - und dann die Flächen anschließend dem Wildwuchs überlasse? Olaf Kiessling von der AfD erinnert daran, dass ausgerechnet der maßvoll bewirtschaftete Wald die größte Artenvielfalt in sich berge.



Es sind Kompromisse, die auch für linke und sozialdemokratische Umweltexperten denkbar erscheinen. Tilo Kummer (Linke) und Dagmar Becker (SPD) sind inzwischen tiefer in den Laubwald hineingeführt worden. Hier können sie und die übrigen Wanderer bestaunen, wie der Wald einmal aussehen könnte. Denn in diesem Teil der Hainleite wurde schon lange kein Baum mehr gefällt. Buchen wachsen heran, ihre mächtigen Kronen spenden im Sommer Schatten. Irgendwann sterben sie, kippen um. Leben zieht ins Totholz ein. Alles ganz natürlich.