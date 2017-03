Museumsleiter Torsten Müller zeigt einen historischen Beichtstuhl. Bildrechte: dpa

"Die Bevölkerung war vom Auftreten der Jesuiten irritiert", erklärt Museumsdirektor Müller. Ordensmänner ohne Habit und Chorgebet – das provozierte. Dass sie in Kollegien lebten und nicht hinter Klostermauern, sei für die Eichsfelder ebenso ungewöhnlich gewesen. Bereits 1575, ein Jahr nach seiner Entsendung ins Eichsfeld, gründete der Orden in Heiligenstadt ein Gymnasium und unterrichtete junge Männer in humanistischen Fächern. In dem damaligen Kolleg ist heute das Museum.