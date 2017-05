Es ist noch gar nicht richtig hell, da stehen schon die ersten Kinder vor der Tür. Ihre Augen sind noch klein, aber es nützt nichts - Mama und Papa müssen früh zur Arbeit. Der Kindergarten "Kleine Strolche" in Nordhausen liegt direkt neben dem Südharzklinikum. Insbesondere Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger bringen ihre Kinder schon so früh. Sie haben oft keine andere Möglichkeit und wissen die Arbeit der Erzieherinnen sehr zu schätzen.

Erzieherin Gabi Riechel arbeitet in dieser Woche im Frühdienst. Sie berichtet, so früh am Morgen beschäftigten sich die Kinder meistens noch ganz ruhig. "Um die Uhrzeit lässt man die Kinder einfach Kinder sein. Entweder sie suchen sich schon etwas zum Spielen oder sie kuscheln sich noch mal in Kissen und Decke, ruhen oder schlafen noch ein bisschen." Kinder in einem Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten - hier in Berlin-Friedrichshain. Bildrechte: dpa

Mehr als 90.000 Euro zusätzlich pro Jahr

Moritz war heute der erste, der gekommen ist. "Meine Eltern arbeiten im Krankenhaus und müssen die Patienten aufwecken. Deshalb komme ich schon so früh in den Kindergarten", sagt der Fünfjährige. Kinderbetreuung zu "nachtschlafenden" Zeiten - möglich wird das mit dem Bundesprogramm "Kita Plus" des Familienministeriums in Berlin. Die Einrichtung in Nordhausen erhält mehr als 90.000 Euro pro Jahr. Damit konnte eine weitere Erzieherin eingestellt und ein Ruheraum eingerichtet werden, in dem sich die Kinder auf Sesseln und einem Sofa nochmal kuscheln können.

Da der Kindergarten nicht nur flexible Öffnungszeiten zwischen 5 und 20 Uhr anbietet sondern auch eine Wochenendbetreuung, hat das Haus im Schnitt 35 Stunden länger geöffnet als normale Einrichtungen. In ganz Thüringen gibt es sieben Kindergärten, die an dem Bundesprogramm teilnehmen: in Nordhausen, Leinefelde, Bad Langensalza, Erfurt, Weimar, Suhl und Jena. Das Angebot soll in Zukunft noch ausgeweitet werden, zum Beispiel auch auf Schulhorte.

Ein Kind kommt sogar am Wochenende

Die Leiterin des Kindergartens "Kleine Strolche", Cornelia Kellner, sagt, dass Eltern die flexiblen Öffnungszeiten zunehmend nutzen. Zwar seien es "lange nicht alle" Eltern, die die Früh- oder Abendbetreuung brauchen. Aber: Am Morgen seien es bis zu acht oder neun Kinder, die schon vor 6 Uhr kommen. Zwei Kinder seien fast jeden Tag länger da. "Und ein Kind kommt schon regelmäßig am Wochenende."

Auch wenn der Aufwand groß ist, für drei oder vier Kinder extra zu öffnen, stehen die Erzieherinnen hinter dem Projekt. Sie sehen die Notwendigkeit und sind auch stolz darauf, den Eltern dieses Angebot machen zu können. Leiterin Kellner hat deswegen auch keine Probleme, ihren Dienstplan zu füllen: "Beim Frühdienst wechseln wir uns ab, da macht jeder mal eine Woche. Für Spätdienst und Wochenende haben wir einen Pool an Kollegen, die sich reinteilen." Insgesamt betreut der Nordhäuser Kindergarten bis zu 120 Kinder ab drei Monaten. Wie es weitergeht, wenn die Förderung aus dem Bundesprogramm 2018 abgelaufen ist, ist noch unklar. Die Einrichtung will sich darum bemühen, die flexiblen Öffnungszeiten weiter anzubieten - ob mit oder ohne Fördermittel.