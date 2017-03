Die beiden mutmaßlichen Täter im Fall der Kofferbombe von Obergebra im Kreis Nordhausen sind kurz vor Beginn des Strafprozesses aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mühlhausen vom Freitag hat das Landgericht die Anklage gegen sie nur abgeschwächt zugelassen. Statt versuchten Mordes werde ihnen lediglich versuchte gemeinschaftliche Brandstiftung zur Last gelegt sowie ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Die 35 und 41 Jahre alten Männer hatten seit Juni 2016 in Haft gesessen.

Die Experten in Magdeburg kamen zu einem anderen Schluss als die Kollegen des LKA Thüringen in Erfurt: Sie stellten in Frage, ob der Sprengsatz funktionsfähig und geeignet gewesen ist. Das LKA Thüringen hatte bei seiner Untersuchung festgestellt, dass der in einem Werkzeugkoffer gefundene Sprengsatz zündfähig und hochexplosiv sei. Nur ein technischer Defekt habe die Detonation verhindert. Beide LKA sind sich indes einig, dass in dem Koffer Substanzen waren, die dem Sprengstoffgesetz unterliegen. Warum die beiden Polizeibehörden zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen, ist offen.