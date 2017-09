Begleitet von Protesten haben sich am Samstag am Kyffhäuserdenkmal Mitglieder der rechtsnationalen AfD-Gruppierung "Der Flügel" getroffen. Dabei handelt es sich um eine Gruppierung, die von Björn Höcke und André Poggenburg im März 2015 ins Leben gerufen wurde. Sie entstand als Reaktion auf die Versuche von Parteigründer Bernd Lucke, die Partei klar nach rechts abzugrenzen. Nach Polizeiangaben nahmen zwischen 550 und 600 Menschen an dem Treffen am Kyffhäuserdenkmal teil. Darunter waren neben AfD-Landeschef Björn Höcke, Parteichef Jörg Meuthen und Parteivize Alexander Gauland.