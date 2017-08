Landgericht Mühlhausen Serienbrandstifter zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Mühlhausen hat am Montag einen 25-Jährigen wegen mehrerer Brandstiftungen in Nordthüringen zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Der Mann soll für das Feuer im Draisinenbahnhof Lengenfeld/Stein am Silvestertag 2016 sowie am Brandanschlag auf das Amtsgericht Sondershausen im Oktober 2016 verantwortlich sein. Außerdem soll er ein Gartenhaus in Bad Frankenhausen angezündet haben. In allen drei Fällen sah das Gericht die Brandstiftung als erwiesen an.