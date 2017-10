Die Waggons gehörten zu einem Güterzug, der während des Sturms "Herwart" am Sonntagmorgen auf abschüssiger Strecke in Bewegung geraten war. An einem Bahnübergang zwischen Ebeleben und Holzsußra sprangen fünf Wagen aus den Schienen. Sie blockieren die Landstraße zwischen Ebeleben und Wiedermuth.