Das Naturschutzprojekt Hohe Schrecke erhält 100.000 Euro von der bayerischen Stiftung Regina Bauer. Eine Vereinbarung darüber werde am Dienstag unterzeichnet, teilte die Naturstiftung David mit, die das Waldgebiet am Nordrand des Thüringer Beckens betreut.

Das Waldgebiet Hohe Schrecke soll sich zu einem artenreichen Rückzugsort für Tiere, Pflanzen und Pilze entwickeln. Bildrechte: MDR/Ria Weber

Das Projekt wird von 2018 bis 2022 mit jährlich 20.000 Euro gefördert. Ziel ist es, bedrohte Tiere in dem Wald zu schützen. In der Hohen Schrecke leben beispielsweise Urwaldkäfer, die lange als ausgestorben galten. Auf einer Waldfläche von 8.000 Hektar Größe soll sich dort ein Rückzugsort für seltene Arten entwickeln, der gar nicht oder nur schonend durch die Forstwirtschaft genutzt wird.



Die Regina Bauer Stiftung setzt sich seit rund sieben Jahren für bedrohte Tiere ein. So unterstützt sie den Schutz der Wildkatzen in Deutschland und ein Wolfsmonitoring. Das Geld kommt von der 2011 verstorbenen Gründerin Regina Bauer, die der Stiftung ihr Vermögen vermacht hat.