Nach der Messerattacke in der Klosterschule Roßleben (Kyffhäuserkreis) muss der 15 Jahre alte mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Das hat das Amtsgericht Nordhausen am Dienstagnachmittag angeordnet, wie ein Sprecher mitteilte. Dem Jugendlichen wird versuchter Mord vorgeworfen. Er soll am Montag auf einen Mitschüler eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben.

Opfer außer Lebensgefahr

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das 14-jährige Opfer wurde notoperiert, laut Gericht besteht keine akute Lebensgefahr mehr. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat, die sich in einem Klassenzimmer des Gymnasiums im Kyffhäuserkreis ereignet hatte. Zwischen den beiden Klassenkameraden, die beide aus Nordthüringen kommen, gab es laut Polizei offenbar eine heftige Auseinandersetzung. Der 15-jährige habe daraufhin mit dem Messer zugestochen.

Aufarbeitung an Schule

Wie es zu der Tat kommen konnte und ob es im Vorfeld Streit zwischen den beiden Schülern gegeben hat, dazu befragt die Polizei jetzt auch jene Schüler, die Zeugen der Tat waren. Wie eine Polzeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, stehen viele nach wie vor unter Schock und werden teilweise psychologisch betreut. Der Unterricht in Roßleben soll aber in den nächsten Tagen weiter gehen. Wie der Geschäftsführer der Klosterschule, Kjel Eberhard, sagte, werde zur Zeit versucht, das Geschehen in der Schule aufzuarbeiten. Bereits gestern hatte die Schulleitung alle Schüler der Klosterschule zusammen genommen, um sie zu informieren, ebenso die Eltern.