Sondershausen Internet, Fotos und Wanderweg: Stadt will attraktiver werden

Mit freiem W-LAN für alle auf dem Marktplatz möchte die Stadt Sondershausen für Gäste und Einheimische attraktiver machen. "Wenn man sich in der Welt umschaut, gibt es in fast jedem Winkel kostenloses Internet, vor allem in den Innenstädten", sagt Angela Böhme, Leiterin der Stadtmarketing GmbH." Um da mithalten zu können, haben wir das nun auch endlich bewerkstelligt." Für drei Stunden können Einheimische und Besucher auf dem Markt in Sondershausen nun kostenlos surfen. Wer länger online sein möchte, kann eine App herunterladen und bis zu 24 Stunden im Netz bleiben.

Von der Sondershäuser Innenstadt bis zum Naherholungsgebiet Possen soll es bald einen Musikwanderweg geben. Baustart ist für Frühjahr 2018 geplant. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Um die Nachtruhe nicht zu stören, sind die Zeiten von 6 bis 22 Uhr beschränkt. "Zwar ist die Sommersaison jetzt schon vorbei, wenn man abends in den Biergärten sitzt und freies W-LAN gebrauchen kann. Aber es ist trotzdem für uns wichtig, zum Beispiel können so jetzt auch die Apps für unsere Region direkt an einem zentralen Punkt in der Stadt heruntergeladen werden. Wir wollen das hier auch noch sichtbar machen, welche Apps es für die Region gibt.“ Auch die Händler und Besucher des Marktes an ganz normalen Markttagen freuen sich über die Möglichkeit.



Ein Projekt, das ebenfalls aktuell schon läuft, ist eine Fotoaktion. Bei dieser sind alle Einwohner und Gäste dazu aufgerufen, Fotos in den sozialen Netzwerken oder auf der Homepage der Stadt hochzuladen. Mit dem Slogan "Im Herzen Musik" versehen, sollen so viele Fotos wie möglich in den Netzwerken gestreut werden. "Das können Fotos von Sondershausen sein, Selfies oder Fotos von Veranstaltungen - alles, was gefällt", sagt Stadtmarketing-Chefin Angela Böhme. "Ziel ist es, unsere Musikstadt und den neuen Slogan überall in Deutschland bekannt zu machen. Wir wollen die schönen Dinge, die es hier gibt, zeigen." Die Aktion läuft bis November und ist als Anreiz mitzumachen mit einem Gewinnspiel verbunden.