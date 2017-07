In einem Verfahren um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen ist ein Autokäufer vor dem Landgericht Mühlhausen gescheitert. Er hatte nach Angaben des Gerichts ein Autohaus aus dem Kyffhäuserkreis verklagt. Der Kläger wollte den Kauf seines VW-Fahrzeugs wegen eines Mangels rückgängig machen. Als Ersatz forderte er ein neues Auto. Die Zivilrichter entschieden jedoch, dass das Autohaus den Wagen nicht ersetzen muss, weil das betroffene Modell nicht mehr hergestellt wird.

Darüber, ob bei dem Fahrzeug tatsächlich ein Mangel wegen Schummel-Software vorliegt, entschied das Gericht nicht. Auch die Frage nach einer Behebung möglicher Mängel durch VW blieb offen. Es ging lediglich um die Frage, ob das alte Auto durch ein neues ersetzt werden könne. Das Urteil war das erste am Landgericht Mühlhausen, das im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal gefällt wurde. Ein weiteres Verfahren soll im September entschieden werden.

Auch das Landgericht Erfurt hat mit der Diesel-Affäre zu tun. Mindestens 20 Klagen liegen den Richtern in der Landeshauptstadt vor. Die genaue Zahl lasse sich nicht ermitteln, da die Verfahren nicht unter dem Stichwort "Abgas-Skandal" zu finden seien, sagte Gerichtssprecher Burkhard Keske MDR THÜRINGEN. Die Verfahren sind auf die einzelnen Zivilrichter verteilt. Dabei handelt es sich um Schadenersatzklagen. Eine Konzentration auf eine Kammer gibt es in Erfurt nicht. Am Landgericht ist noch kein Verfahren entschieden worden. Die ersten Verhandlungen seien bis Ende des Jahres zu erwarten, teilte das Gericht mit.