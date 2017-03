Die Thüringer Linke will im Bundestagswahlkampf ihr sozialistisches Profil schärfen. Die Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow sagte auf dem Landesparteitag in Bad Langensalza, noch immer gebe es in Deutschland eine soziale Schieflage. Die Verbesserung der sozialen Lage vieler Menschen in Deutschland sei deshalb auch ein wichtiges Thema für den anstehenden Bundestagswahlkampf.

Positive Bilanz zu Rot-Rot-Grün

Zugleich zog Hennig-Wellsow eine positive Bilanz der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen. Zugleich verteidigte sie ein neues Investitionsprogramm der Koalition. Die Schuldenbremse dürfe keine nötigen Investitionen in Bildung, Gesundheit oder öffentlicher Nahverkehr verhindern, forderte die Landesvorsitzende. Kritik übte Hennig-Wellsow an der Thüringer CDU-Opposition. CDU-Landeschef Mike Mohring rede sich nur in Rage, ohne etwas zu sagen. Die CDU kultiviere das politische Nichtstun.

Linke will zweitstärkste Kraft werden

Die Thüringer Linke will auf dem Landesparteitag in Bad Salzungen Wahlkampfstrategie zur Bundestagswahl für die kommenden Monate festlegen. Am Sonntag soll dann die Landesliste für die Bundestagswahl gewählt werden. Im Antrag an die rund 150 Delegierten des Landesparteitages heißt es, die Linke wolle im September ihr Ergebnis von 2013 "erreichen, steigern und unsere Position als zweitstärkste politische Kraft manifestieren". 2013 erzielte die Linke in Thüringen 23,4 Prozent der Stimmen. Das waren mehr als fünf Prozentpunkte weniger als bei der vorangegangenen Bundestagswahl.

Auch Haustürgespräche geplant

Neben der üblichen Wahlwerbung mit Plakaten, Anzeigen und Veranstaltungen wollen die Linken in den kommenden Monaten verstärkt über Info-Stände, an Haustüren, in Kneipen und Gärten das direkte Gespräch mit den Bürgern suchen. Der nächste Bundestag wird am 24. September gewählt.