Tausende pilgern zur Wallfahrtskirche Klüschen Hagis

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr rief dazu auf, die christliche Identität zu bewahren. Die Grundwerte des katholischen Eichsfeldes wie Solidarität und Heimatbewusstsein sollten an die nächste Generation weitergegeben werden. Kinder und Jugendliche müssten stärker in das kirchliche Leben eingebunden werden. Auch im Eichsfeld kommen immer weniger junge Leute zum Gottesdienst. Wer die Eichsfelder Identität erhalten wolle, dürfe den katholischen Glauben nicht vernachlässigen, so Neymeyr. Und der basiere auch auf Hilfsbereitschaft und Solidarität. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK