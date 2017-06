Bei einer Messerstecherei in Gebesee im Landkreis Sömmerda sind in der Nacht zum Sonntag neun Menschen verletzt worden. Ein Mann erlitt laut Staatsanwaltschaft Erfurt schwere Verletzungen.

Die Tat ereignete sich in einer Unterkunft für Erntehelfer in Gebesee. Zwei Gruppierungen waren aneinandergeraten. Der Grund ist bislang noch unklar. Laut Staatsanwaltschaft soll aber Alkohol im Spiel gewesen sein. Die Polizei hat am Vormittag mit einem Großaufgebot die Unterkunft durchsucht und Spuren gesichert. Vier Tatverdächtige wurden bislang gefasst. Dabei handelt es sich um Rumänen. Im ehemaligen Schloss von Gebesee sind Erntehelfer aus mehreren Ländern untergebracht, unter anderem aus Ungarn und Bulgarien.