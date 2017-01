Zwei millionenschwere Betrugsfälle gegen Thüringer Firmen scheinen für die Unternehmen finanziell abgewendet. Nach der Stadt Nordhausen gab nun auch die Polizei Erfurt für einen aktuellen Fall Entwarnung. Das von einer Erfurter Firma durch Betrug nach Polen überwiesene Geld sei wieder in Deutschland, so eine Polizeisprecherin. Auch in Nordhausen kann der Energieversorger EVN auf sein an Betrüger verlorenes Geld hoffen. Die Warschauer Staatsanwaltschaft habe angewiesen, mehr als 900.000 Euro auf einem polnischen Konto einzufrieren, sagte Nordhausens Oberbürgermeister Klaus Zeh MDR THÜRINGEN. Die Täter könnten nicht mehr darauf zugreifen, was auch die beteiligten Banken bestätigt hätten. Die Stadt arbeite jetzt mit den Banken und den Behörden mit Hochdruck daran, dass die EVN das Geld zurückbekommt.

In den Firmen wurden offenbar Mitarbeiter durch gefälschte E-Mails und Anrufe dazu gebracht, hohe Summen an Betrüger zu überweisen. MDR THÜRINGEN sind bislang vier Fälle in Thüringen bekannt. Die Masche trete derzeit gehäuft in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf, warnt die Thüringer Polizei.