In der Gedenkstätte Mittelbau-Dora haben am Montag 150 Menschen an die Befreiung des Lagers und seiner Außenstellen vor 72 Jahren erinnert. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung waren auch sechs hochbetagte Überlebende auf dem Platz vor dem ehemaligen Krematorium zugegen, um Kränze niederzulegen. Am Nachmittag wurde am Gedenkort Ellrich-Juliushütte, einem ehemaligen Außenlager von Mittelbau-Dora, an die Opfer der Naziherrschaft gedacht.

Der französische KZ-Überlebende Pierre Berg. Heute lebt er in den USA. Bildrechte: dpa

Mitglieder des Vereins "Jugend für Dora" brachten in Nordhausen sowie in den Orten der ehemaligen Außenlager Osterode und Bad Lauterberg Bodenaufkleber an. Texte wie "Es ist passiert, es kann wieder passieren" sollen zum Gedenken und zum Nachdenken anregen. Hauptaufgabe der "Jugend für Dora" ist in diesen Tagen aber traditionell die Betreuung der KZ-Überlebenden.



Pierre Berg, Überlebender der Konzentrationslager Auschwitz, Mittelbau-Dora und Ravensbrück, war zum ersten Mal seit 72 Jahren wieder bei der Gedenkfeier in Dora, um an die Gräueltaten der Nazis zu erinnern. Der 92-Jährige hat wie auch der hochbetagte Roland Boisson noch die Kraft, seine Erlebnisse aus erster Hand mitzuteilen. Doch die Zeitzeugen werden immer weniger. Auch deshalb appellierten am Sonntag Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald an jüngere Generationen, die Erinnerung an die Verbrechen und die Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten.