Niedersachswerfen In der Rüdigsdorfer Schweiz darf Gips abgebaut werden

Das Thüringer Landesbergamt hat den Gipsabbau am "Kuhberg" in Niedersachswerfen im Landkreis Nordhausen genehmigt. Wie Amtsleiter Thomas Brand mitteilte, erfüllt der eingereichte Betriebsplan der Firma Saint-Gobain Formula alle gesetzlichen Voraussetzungen.

Ein Gipsberg in der Rüdigsdorfer Schweiz. Bildrechte: MDR/Ria Weber

Da der Tagebau mehr als einen Kilometer von dem nächsten Wohngebiet entfernt liegt, gebe es keine Beeinträchtigungen für die Bürger. Auch Bedenken zum Thema Naturschutz könnten ausgeschlossen werden. Der Kuhberg liegt zwar im Naturpark Südharz, sei aber kein Schutzgebiet, so Brand. Der Tagebau solle auf einer von der Landwirtschaft genutzten Fläche eingerichtet werden. Wann die Firma mit dem Gipsabbau beginnt, ist noch nicht bekannt.



Die Nordhäuser Bürgermeisterin Jutta Krauth sprach von einem "schweren Schlag" für den Südharz. Sie befürchte erhebliche Auswirkungen durch Lärm, Staub und Erschütterung. Die "Rüdisgdorfer Schweiz" werde in ihrem Landschaftsbild mit ihrer einmaligen Tier- und Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt. Der Erholungs- und Naturschutzwert gehe dadurch verloren.



In den vergangenen Monaten hatte es Streit um den Gipsabbau in der sogenannten Rüdigsdorfer Schweiz gegeben, zu der der "Kuhberg" gehört. Landkreis und Stadt Nordhausen sowie mehrere Umweltverbände forderten, das gesamte Gebiet unter Naturschutz zu stellen und damit dauerhaft keinen Gipsabbau mehr zu ermöglichen. Sie wollen das Gebiet lieber für den Tourismus statt zur Rohstoffgewinnung nutzen.