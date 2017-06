Das Landratsamt Nordhausen hat am Mittwochmorgen zwei Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber durchsuchen lassen. Den Angaben zufolge wurden dabei zahlreiche Ausweisdokumente sichergestellt. Jetzt werde geprüft, ob die gefundenen Dokumente echt sind. Nach Polizeiangaben wurden bei der Durchsuchung außerdem zahlreiche Gegenstände wie ungetragene Kleidung und Schuhe sowie Schmuck und Computerzubehör entdeckt. Auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sei gefunden und beschlagnahmt worden. Inwiefern die Funde Straftaten zugeordnet werden können, solle nun überprüft werden.

Syrischer Pass wird auf Echtheit überprüft. Bildrechte: dpa

Die Ausländerbehörde des Nordhäuser Landratsamtes hatte sich für die Aktion vom Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss geben lassen. Wichtigstes Ziel war es laut Behörde, Ausweisdokumente zu finden, um Identitäten zu klären. In den zwei Unterkünften in der Nordhäuser Innenstadt leben rund 180, vorwiegend allein reisende männliche Flüchtlinge. Wie die Ausländerbehörde im Landratsamt mitteilte, liegen bei 50 von ihnen keine Papiere vor.



Laut Landratsamt wurden nach neuer Rechtslage erstmals auch Handys unter die Lupe genommen. Dadurch sollen Asylbewerber leichter identifiziert werden. Die Ausländerbehörde wollte herausfinden, wohin die Bewohner überwiegend telefonieren. Meist werde als Herkunftsland Syrien angegeben, was aber bisher nicht überprüft werden konnte. Erkenntnisse über die wahre Nationalität würden auch helfen, falls ein abgelehnter Asylbewerber abgeschoben werden müsse, hieß es.