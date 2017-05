Einen Tag vor dem selbstgewählten Ende seiner Amtszeit wirkt Nordhausens Oberbürgermeister Klaus Zeh locker und gelöst. In den vergangenen Monaten hatte er oft fahrig und weniger gelassen gewirkt. In seinem sonst aufgeräumten Büro stapeln sich nun die unerledigten Akten, die er noch ordnen will. Aber von Anspannung ist nichts mehr zu spüren.

So manches hätte er gerne noch zu Ende gebracht, sagt er. Zum Beispiel eine erste Ansiedlung in der Goldenen Aue. Im Jahr 2012, zum Beginn seiner Amtszeit, hatte er den Spatenstich für das Industriegebiet (mit)gemacht. Seitdem sind 30 Millionen in den Standort geflossen. Aber von den zahlreichen Interessenten hat sich bisher noch keiner entschlossen, sich dort anzusiedeln. Dennoch ist Zeh zufrieden mit seiner Arbeit. Die Altstadt von Nordhausen ist wieder ein lebendiges Zentrum, die Fachhochschule floriert.

Teamwork als Politikstil

Vom Ingenieur zum Oberbürgermeister: In Thüringen arbeitete Zeh vor der Wende bei Funkwerk Erfurt. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa Erst recht zufrieden ist Zeh mit seiner politischen Arbeit zur Wendezeit und in den Jahren danach. Der gebürtige Leipziger, Jahrgang '52, erzählt wie als einziger aus der Schulklasse katholischen Glaubens war. Das habe ihn auch eine eigene Sicht der Dinge gelehrt. Keine Stadt in der DDR sei so "religionslos" wie Leipzig gewesen, berichtet er. Nach dem Abitur 1971 begann Zeh ein Studium für Informationstechnik in Dresden. 1978 fing er als Dozent beim VEB Robotron in Leipzig an. 1982 kam er schließlich nach Thüringen. In Erfurt arbeitete er als Entwurfsingenieur für Mikrochips im Funkwerk Erfurt. Die Arbeit dort habe auch seinen Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern geprägt, erzählt er. Teamwork wurde dort groß geschrieben. Und das sollte auch seinen Politikstil bestimmen.



Natürlich verlangten die Leute manchmal nach Führungsfiguren, die allein bestimmen wollen, wo es langgeht, sagt er. "Aber auch wenn die Leute Könige wollen, die Sehnsucht lässt nach, wenn man einen hatte", sagt Zeh.



Karrieremäßig ging es mit der Wende bei Klaus Zeh steil bergauf. Noch 1990 machte er in der TU Dresden seinen Doktor der Mikroelektronik. Fast nebenbei war er Mitbegründer des demokratischen Aufbruchs (DA), der dann mit der CDU fusionierte. Zeh war dann auch CDU-Landtagsabgeordneter im ersten Thüringer Landtag und wurde unter Josef Duchac erster Finanzminister Thüringens nach der Wende.

Schon zwei Jahre später betrieb er die Ablösung von Duchac. "Etwas holprig", wie er heute sagt, aber notwendig. Dass es gelang, Bernhard Vogel nach Thüringen zu holen, war laut Zeh ein Glücksfall. Seine Erfahrung und auch seine Verbindungen waren aus Zehs Sicht das beste, was dem Land passieren konnte. Zudem pflegte Vogel einen Politikstil, wie er typisch war für die Nachkriegsgeneration im Westen: orientiert an Stabilität und Entwicklung.

Sozialminister im Kabinett von Dieter Althaus

Im Jahr 1994, mit der Bildung einer großen Koalition in Thüringen, gehörte Zeh zu den drei CDU-Ministern, die ihre Posten räumen mussten. Auch diese Zeit nutzte er, um in seiner Wahlheimat Nordhausen in die Kommunalpolitik einzutauchen. Von 1993 bis 2015 war er Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes und blieb gleichzeitig Landtagsabgeordneter.

Als Rollentausch empfand er dann 2003 seine Ernennung zum Sozialminister im Kabinett von Dieter Althaus (CDU). Dafür sei der Job als Finanzminister eine gute Vorbereitung gewesen, auch wenn der das Geld zusammenhalten müsse und der Sozialminister so viel wie möglich ausgeben wolle. 2008 wechselte er erneut, wurde Chef der Staatskanzlei und 2009 nochmal kurz amtierender Finanzminister. 2012 zog es ihn dann endgültig in die Kommunalpolitik. In der Stichwahl gewann er gegen den sozialdemokratischen Kandidaten Matthias Jendricke.



Der blieb ihm als erster Beigeordneter der Stadt bis 2015 erhalten. Dabei ging es nicht ohne Konflikte zu: Jendricke gewann dann deutlich die Landratswahl 2015 und steht in dieser Funktion nun auch der kommunalpolitischen Aufsichtsbehörde der Stadt vor. In den alten Konflikten aus der gemeinsamen Zeit im Rathaus sehen Beobachter auch den Grund, warum der Rücktritt von Klaus Zeh aus gesundheitlichen Gründen nicht so reibungslos verlief, wie Zeh sich das vorgestellt hatte.

Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen

Die Kommunalaufsicht im Landratsamt sah in dem von Klaus Zeh am 9. März geschriebenen Schreiben keinen Rücktritt. Dort hieß es: 1. "Ich beabsichtige das Amt... niederzulegen". Und 2.: "Die Amtsniederlegung erfolgt somit per 19. Juni". Die Kommunalaufsicht hielt dies für nicht eindeutig. Stattdessen wurde Zeh empfohlen, sich amtsärztlich untersuchen zu lassen. Damit wurde jedoch ein beamtenrechtliches Verfahren begonnen.

Dem hat Zeh nun mit einem zweiten Rücktrittschreiben vom 9. Mai ein Ende gemacht. Der Amtsarzt, der ihm schon im April seine zu erwartende Dienstunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen bescheinigt hatte, sah nun schon zum 18. Mai eindeutige Gründe für einen Rücktritt.