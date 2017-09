Inge Klaan Bildrechte: Maximilian Grosser/PXN Digital/dpa

35.000 Bürger wählen am Sonntag in Nordhausen einen neuen Oberbürgermeister. Nach der ersten Runde vor zwei Wochen stehen in der Stichwahl noch Inge Klaan von der CDU und der Kai Buchmann (parteilos) zur Wahl. Die erste Beigeordnete der Stadt, Jutta Krauth von der SPD, war im ersten Wahlgang ausgeschieden. Buchmann bekam 29,1 Prozent aller Stimmen, Klaan 35 Prozent. Alle Nordhäuser ab 16 Jahren dürfen über ihren neuen Oberbürgermeister bestimmen. Beim ersten Wahlgang lag die Beteiligung bei knapp 45 Prozent.