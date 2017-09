Die Evakuierung der Anwohner im Norden von Nordhausen ist am Sonntagmorgen reibungslos verlaufen. Ein Stadtsprecher sagte, "es verläuft bislang alles problemlos." Die Zahl der zu Evakuierenden sei deshalb so hoch, weil der Sprengkörper in der Nähe eines Neubaugebiets liege. Unter anderem seien auch die Bewohner zweier Altenheime in Sicherheit gebracht worden. Die Stadt hat Notunterkünfte für alle Evakuierten eingerichtet - unter anderem in der Turnhalle der Käthe-Kollwitz-Schule. Auch eine medizinische Versorgung werde gewährleistet.