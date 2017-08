Eine Frau ist in Nordhausen vermutlich bei einem Gewaltverbrechen ums Leben gekommen. Sie wurde in der Nacht zu Dienstag leblos in einer Wohnung in der Innenstadt gefunden, teilte die Polizei mit. Ein 26 Jahre alter Tatverdächtiger sei vorläufig festgenommen worden. Er hatte sich laut Polizei auch in der Wohnung aufgehalten und selbst den Notruf gewählt.