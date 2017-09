Bereits 2013 hatte der Förderverein eine Studie in Auftrag gegeben, in der das Theater Nordhausen, das am 29. September 1917 eröffnet wurde, auf Herz und Nieren geprüft wurde. Einen Anbau direkt ans Theaterhaus schlugen die Autoren vor - auf dem Platz, wo heute noch Autos parken und Transportcontainer voll mit Bühnenbauten abgestellt sind. Insgesamt fast 25 Millionen Euro werden nach Kostenschätzungen gebraucht, nicht nur für den Anbau mit Tiefgarage, auch für die Entkernung und Innensanierung des Bühnenhauses und des Verwaltungs- und Werkstättenbereiches. Mit den Kosten ist auch neue Bühnentechnik abgedeckt. Die Seilzüge, mit denen die Kulissen gesenkt und gehoben werden, stammen noch aus dem Eröffnungsjahr des Theaters, sind also genau 100 Jahre alt. "Damit sind moderne Inszenierungen mit schnellen Kulissenwechseln kaum mehr möglich", sagt Intendant Klajner.

Doch die Zeit des langen Wartens und Improvisierens scheint nun vorbei. Das Thüringer Infrastrukturministerium hat in den Doppelhaushalt 2018/19 zwölf Millionen Euro für die Theatersanierung in Nordhausen eingeplant.

Bildrechte: MDR/Daniel Baumbach

Der Doppelhaushalt wird gerade beraten und Infrastrukturministerin Birgit Keller (Die Linke) ist optimistisch, dass die Fraktionen die Ausgaben für das Theater auch abnicken. "Schließlich ist das Theater Nordhausen neben Altenburg das einzige, in das noch keine Millionen geflossen ist", so Keller. Der Ministerin, die aus Nordhausen kommt, liegt das Theater besonders am Herzen, wie sie sagt.



Weitere Millionen könnten dann im nächsten Haushalt 2020/21 folgen. Nordhausen hofft insgesamt auf eine Förderquote von 90 Prozent und will nun planungstechnisch loslegen. Bis Ende des Jahres soll die Raumstudie von 2013 überarbeitet sein, sagt Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD). Dann folge die europaweite Ausschreibung. Und ab Mitte nächsten Jahres könnte mit dem Anbau begonnen werden.



In einer neugegründeten Arbeitsgruppe, die alles vorbereiten soll, sind neben Vertretern aus Theater, Stadt und Förderverein auch Vertreter der Stadtratsfraktionen vertreten. "Wir Nordhäuser schaffen das", sagt Barbara Rinke. "Denn unser Theater ist mehr als ein Theater. Es ist für die Region eine Institution, mit der sich die Menschen identifizieren."