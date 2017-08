Nach dem Gewaltverbrechen in Nordhausen ist gegen einen 26-jährigen Studenten Haftbefehl erlassen worden. Die Haftrichterin am Nordhäuser Amtsgericht folgte damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft Mühlhausen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord aus Heimtücke vor. Nach Angabe von Oberstaatsanwalt Ulf Walther hat der Tatverdächtige die Tat bereits gestanden.

Tatort in Nordhausen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dem Studenten der Fachhochschule wird vorgeworfen, eine 22-jährige Kommilitonin in der Nacht zu Dienstag mit Stichen und Schnitten ums Leben gebracht zu haben. Nach Angaben der Polizei Nordhausen alarmierte der Mann am Dienstagmorgen gegen 1:40 Uhr selbst den Notruf. Rettungskräfte fanden die Frau blutüberströmt in seiner Wohnung. Ihr Körper wies Spuren massiver Gewalt durch ein Messer auf. Der Mann wurde noch in seiner Wohnung festgenommen.



Laut Polizei stammt der 26-Jährige aus Niedersachsen. Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine Studentin, die zuletzt in Erfurt gewohnt hat und aus Baden-Württemberg stammt. Die Polizei schließt eine Beziehungstat aus.