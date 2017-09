In Nordhausen wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Fünf Kandidaten treten um den Posten des neuen Stadtoberhaupts an - vier davon wurden von Parteien entsandt, einer geht ohne Partei ins Rennen. Rund 35.000 Nordhäuser sind zur Wahl aufgerufen. Sollte es eine Stichwahl geben, findet diese zur Bundestagswahl am 24. September statt.