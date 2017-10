Vor dem Landgericht Mühlhausen beginnt am Montag das Verfahren um die Kofferbombe von Obergebra zum zweiten Mal. Ein erstes Verfahren im Frühjahr war wegen eine fehlerhaften Besetzung des Gerichts unterbrochen worden. Zwei der Angeklagten wird versuchte Brandstiftung vorgeworfen, einem Dritten Beihilfe. Nach Angaben des Landgerichts wird ihnen aber auch der Besitz von illegalem Sprengstoff vorgeworfen, der bei Hausdurchsuchungen im Landkreis Nordhausen entdeckt worden war. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter im Alter von 35 und 42 Jahren sollen laut Anklage versucht haben, mit dem Brandsatz einen Zeugen in einem großen Einbruchsprozess einzuschüchtern.

Der erste Prozess im Frühjahr wurde unterbrochen. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Die zwei Hauptangeklagten waren im Juni 2016 nur wenige Wochen nach der Tat verhaftet worden und saßen bis zum Frühjahr in Untersuchungshaft. Sie sollen auch Mittäter bei einer Einbrecher- und Hehlerbande aus Nordthüringen sein. Dabei sollen sie zwischen 2009 und 2013 an deutschlandweit begangenen Einbrüchen beteiligt gewesen sein.



Die Bande soll bei einem Einbruch in ein Motorradgeschäft in Paderborn im Jahr 2011 rund 30 Motorräder und Zubehör und Bekleidung im Wert von über 100.000 Euro erbeutet haben. Bei Razzien zwei Jahre später in über 75 Firmen und Wohnungen im Raum Nordhausen wurden Motorräder und Quads, Jetskis, Anhänger, Motorboote, ein Kleintransporter, eine Rüttelplatte, elektrische Hubwagen und zehntausende Liter gestohlenes Heizöl gefunden.



Zu den Serieneinbrüchen gab es bisher ein Verfahren, bei dem ein mutmaßlicher Haupttäter 2015 zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Weil er Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt hat, ist er bis zu einer Entscheidung aber auf freiem Fuß. Mit der mutmaßlichen Einschüchterung des Zeugen hat dieser Mann aber nach Ansicht der Ermittler nichts zu tun. Die Angeklagten aus dem Raum Bleicherode sollen aus eigenem Antrieb gehandelt haben, weil sie befürchteten, dass sie in dem noch ausstehenden Prozess um Hehlerware von dem Zeugen belastet werden.