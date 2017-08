Kirche St. Blasii in Nordhausen Bildrechte: MDR/Ria Weber

Für die Nordhäuser, die seit 2012 an Plänen zum Reformationsgedenken arbeiten, kommt die Kritik überraschend. Alle Fraktionen im Stadtrat hatten sich darauf geeinigt, vor der Blasii-Kirche Luther eben nicht auf einen Sockel zu stellen. Stattdessen wurde ein lebensgroßes Abbild des Reformators befürwortet, das dem Passanten scheinbar die Hand entgegenstreckt. Die Bronzefigur - entworfen von dem Bleicheröder Künstler Peter Genßler - ist in den vergangenen Tagen in Berlin gegossen worden und soll am 31. Oktober vor der Blasii-Kirche eingeweiht werden.